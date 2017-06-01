150 полицейских из Киева поехали в зону АТО

Сводный отряд полицейских Киева 31 мая отбыл в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины.



"150 правоохранителей будут нести службу в Краматорске, Славянске, Авдеевке и Дружковке", – сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик в Facebook.



Она отметила, что "за период российской агрессии практически все полицейские уже были в зоне антитетористичнои операции, поэтому хорошо понимают: местные люди нуждаются в их поддержке и помощи".





Во время инструктажа в.и.о. начальника ГУНП в Киеве Виктор Нечитайло пожелал парням удачи и приказал четко соблюдать правила безопасности и выполнять указания командиров.