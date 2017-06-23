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Конгрес США збирається надати військову допомогу Україні

П'ятниця, 23 червня 2017, 07:51
Конгрес США збирається надати військову допомогу Україні

Голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Мек Торнберрі заявив, що США збираються виділити Україні військову допомогу на 2018 фінансовий рік.

Про це повідомляє видання The Hill.

За його словами, виділені для міністерства оборони США кошти підуть "для протидії загрозам з боку Росії і Північної Кореї".

Торнберрі також зазначив, що в законопроекті будуть кілька елементів, щоб "ще більше зміцнити нашу прихильність НАТО і Україні".

Видання також повідомляє, що в законопроекті передбачається виділення "мільйонів" Україні для оснащення і навчання армії.

"Він (законопроект) буде включати в себе військову допомогу Україні і заклик до адміністрації надати летальну допомогу, щоб українці могли захистити себе від агресії, яка йде до них зі сходу", - сказав Торнберрі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїна
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