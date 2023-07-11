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США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина

Ольга Глущенко Вівторок, 11 липня 2023, 02:48
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
фото: Getty Images

Держдеп Штатів прокоментував зустрів російського диктатора Володимира Путіна і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, зазначивши, що вони обоє "віддавали накази на вчинення злочинів в Україні".

Джерело: речник Державного департаменту США Меттью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Щодо повідомлень (у ЗМІ – ред.), як скажу, що вочевидь Євген Пригожин і Володимир Путін не ладнали між собою, зараз ми бачимо, що вони зустрічалися".

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Деталі: Міллер підкреслив, що оцінки американської сторони залишаються такими ж, як і на початку ситуації із заколотом у Росії: "У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє – особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні".

Міллер також висловив переконання, що це вочевидь не останній розвиток історії з Пригожиним.

Що було раніше: Перед цим французьке виданння Libération з посиланням на джерела в західній розвідці повідомило, що Пригожин перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.  

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Путіна з Пригожиним після заколоту.

Передісторія:

  • 6 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.
  • Після заколоту і розмови з самопроголошений президентом Білорусі Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
  • 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
  • В той самий день Лукашенко стверджував, що Пригожин перебуває в Білорусі.
  • 4 липня повідомлялось, що Пригожин особисто прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю. 

Теми: СШАПутінПригожин
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