США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина

Держдеп Штатів прокоментував зустрів російського диктатора Володимира Путіна і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, зазначивши, що вони обоє "віддавали накази на вчинення злочинів в Україні".

Джерело: речник Державного департаменту США Меттью Міллер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Щодо повідомлень (у ЗМІ – ред.), як скажу, що вочевидь Євген Пригожин і Володимир Путін не ладнали між собою, зараз ми бачимо, що вони зустрічалися".

Деталі: Міллер підкреслив, що оцінки американської сторони залишаються такими ж, як і на початку ситуації із заколотом у Росії: "У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє – особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні".

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Міллер також висловив переконання, що це вочевидь не останній розвиток історії з Пригожиним.

Що було раніше: Перед цим французьке виданння Libération з посиланням на джерела в західній розвідці повідомило, що Пригожин перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Путіна з Пригожиним після заколоту.

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