США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Держдеп Штатів прокоментував зустрів російського диктатора Володимира Путіна і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, зазначивши, що вони обоє "віддавали накази на вчинення злочинів в Україні".
Джерело: речник Державного департаменту США Меттью Міллер, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Щодо повідомлень (у ЗМІ – ред.), як скажу, що вочевидь Євген Пригожин і Володимир Путін не ладнали між собою, зараз ми бачимо, що вони зустрічалися".
Деталі: Міллер підкреслив, що оцінки американської сторони залишаються такими ж, як і на початку ситуації із заколотом у Росії: "У цьому протистоянні між ними немає героїв. Ці обоє – особи, які чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні".
Міллер також висловив переконання, що це вочевидь не останній розвиток історії з Пригожиним.
Що було раніше: Перед цим французьке виданння Libération з посиланням на джерела в західній розвідці повідомило, що Пригожин перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Путіна з Пригожиним після заколоту.
Передісторія:
- 6 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.
- Після заколоту і розмови з самопроголошений президентом Білорусі Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
- В той самий день Лукашенко стверджував, що Пригожин перебуває в Білорусі.
- 4 липня повідомлялось, що Пригожин особисто прибув до Петербурга, де йому повернули вилучену під час обшуків зброю.