У Кабулі через три потужних вибухи загинули 6, поранено понад 80 осіб
У Кабулі (Афганістан) внаслідок трьох потужних вибухів загинули шість осіб, щонайменше 87 зазнали поранень.
Про це 3 червня повідомляє CNN.
Вибухи пролунали під час церемонії похорону одного з протестуючих, якого було вбито напередодні під час антиурядових демонстрацій, повідомив речник Міністерства охорони здоров'я.
Президент Афганістану Ашраф Гані у своєму Твіттері засудив "обурливий напад на учасників церемонії похорону".
Chief Executive Dr. Abdullah is safe and sound. He is unharmed in the explosions at the funeral ceremony in #Kabul this afternoon.— Dr. Abdullah (@afgexecutive) June 3, 2017
Представники руху "Талібан" свою причетність до атаки під час похорону заперечують.
Як відомо, 31 травня у Кабулі смертник підірвав вантажівку з вибухівкою неподалік посольства ФРН, внаслідок теракту загинули щонайменше 90 осіб, понад 400 людей зазнали поранень.
2 червня у столиці Афганістану мітинг за посилення безпеки переріс у сутички з правоохоронцями, 8 протестувальників загинули, четверо поліцейських отримали поранення.
Українська правда