У Кабулі через три потужних вибухи загинули 6, поранено понад 80 осіб

У Кабулі (Афганістан) внаслідок трьох потужних вибухів загинули шість осіб, щонайменше 87 зазнали поранень.

Про це 3 червня повідомляє CNN.

Вибухи пролунали під час церемонії похорону одного з протестуючих, якого було вбито напередодні під час антиурядових демонстрацій, повідомив речник Міністерства охорони здоров'я.

Президент Афганістану Ашраф Гані у своєму Твіттері засудив "обурливий напад на учасників церемонії похорону".

Chief Executive Dr. Abdullah is safe and sound. He is unharmed in the explosions at the funeral ceremony in #Kabul this afternoon.