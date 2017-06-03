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У Кабулі через три потужних вибухи загинули 6, поранено понад 80 осіб

Субота, 3 червня 2017, 17:39

У Кабулі (Афганістан) внаслідок трьох потужних вибухів загинули шість осіб, щонайменше 87 зазнали поранень.

Про це 3 червня повідомляє CNN.

Вибухи пролунали під час церемонії похорону одного з протестуючих, якого було вбито напередодні під час антиурядових демонстрацій, повідомив речник Міністерства охорони здоров'я. 

Президент Афганістану Ашраф Гані у своєму Твіттері засудив "обурливий напад на учасників церемонії похорону". 

Представники руху "Талібан" свою причетність до атаки під час похорону заперечують. 

 

Як відомо, 31 травня у Кабулі смертник підірвав вантажівку з вибухівкою неподалік посольства ФРН, внаслідок теракту загинули щонайменше 90 осіб, понад 400 людей зазнали поранень.

2 червня у столиці Афганістану мітинг за посилення безпеки переріс у сутички з правоохоронцями, 8 протестувальників загинули,  четверо поліцейських отримали поранення.

Українська правда

Теми: терактАфганістан
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