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Бойовики знову обстріляли Красногорівку

Понеділок, 5 червня 2017, 14:02

В ніч на понеділок бойовики обстріляли Красногорівку Донецької області, пошкоджено 2 будинки.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Обстріл міста розпочався опівночі та тривав декілька годин. У понеділок о 10.15 ранку місцеві мешканці звернулися до поліції та повідомили про пошкодження двох будинків по вул. Ломоносова.

Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події та документує наслідки. Осколками ушкоджені 2 будинки, де відпочивали люди. Постраждалих немає.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Наразі ситуація в місті спокійна. Правоохоронці перебувають у постійній готовності та патрулюють вулиці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донецька область
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