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Опоблок вимагає розслідувати напад із зеленкою на Королевську

Середа, 7 червня 2017, 10:21

Фракція "Опозиційний блок" звернулася до правоохоронних органів із вимогою знайти і покарати тих, хто облив зеленкою депутата Наталію Королевську в Одесі.

Таку заяву у середу із трибуни Верховної Ради зробив голова фракції Юрій Бойко.

Він попросив вважати його виступ депутатським запитом до керівників Генпрокуратури, МВС та СБУ.

"Наша фракція вважає, що це провокація, і вимагає від керівництва правоохоронних органів - генерального прокурора, міністра внутрішніх справ - об'єктивного, неупередженого розслідування і притягнення до відповідальності провокаторів, що здійснили напад на жінку-депутата", - зазначив Бойко.

За словами нардепа, на члена його фракції, "мати трьох дітей" Королевську здійснили напад "кілька людей в камуфляжній формі", внаслідок чого нанесли їй травму.

Як повідомлялося, 2 червня Королевська в Одесі брала участь у конференції "Жінки за мир". Готель, де відбувався захід, пікетували активісти, які називали конференцію проросійською акцією.

Коли Королевська виходила з будівлі на вулицю, до неї підійшов невідомий в камуфляжній формі й облив обличчя народного депутата зеленкою.

Пізніше прес-служба Королевської заявила, що у нардепа опік ока та часткова втрата зору, і що це підтвердили в Київському центрі мікрохірургії ока.

Українська правда

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Теми: Опозиційний блокКоролевськаВерховна Рада
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