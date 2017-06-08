В районі Мар'їнки йдуть бої, евакуація поки неможлива – ОДА

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє про погіршення ситуації біля Мар'їнки.

Про це він пише у Facebook у четвер.

"Станом на 10 годину за оперативною інформацією маємо таку картину: на лінії Кам'янка-Крута Балка – загострення. Поруч із насосною станцією №1 (це район Марїнки, поблизу Василівки) пролунало близько 40 вибухів", – пише він.

За оперативною інформацією, бойові дії продовжуються, обладнання станції не працює, можливості евакуювати людей поки що немає.

Українська правда