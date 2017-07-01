Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

1 липня в АТО: ситуація відносно стабілізувалась

Субота, 1 липня 2017, 19:26

У зоні проведення АТО з початку доби бойовики 9 разів обстрілювали сили Збройних сил України, більшість обстрілів відбулася до світанку.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО 1 липня.

"Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир'я, зокрема застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння. На Приморському напрямку бойовики застосовували зброю поблизу Донецька та на узбережжі Азовського моря, з танків, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Красногорівки. Біля Водяного бойовики застосували 82-мм міномети, біля Широкиного - гранатомети", - повідомили у штабі. 

У напрямку Донецька бойовики вели вогонь на Світлодарській дузі в районі Луганського, використовуючи міномети різних калібрів, БМП та гранатомети.

Окрім того бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки.

На Луганському напрямку вночі сили ОРДО здійснили обстріл неподалік Кримського з артилерійських систем калібру 152 мм. 

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
Усі новини...
Реклама: