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Найголовніше за день

Середа, 12 липня 2017, 20:54

Добірка найважливіших новин за 12 липня на Українській правді.

Про Ryanair. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявляє, що переговори з лоукостером "Ryanair" були приречені на провал, але готовий до аудиту переговорного процесу.

А міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання про звільнення генерального директора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Про медичну реформу. Комітет Ради саботує медреформу, а внесені 396 правок все нівелюють, заявляє в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Про Добкіна. Регламентний комітет ВР визнав подання ГПУ про дозвіл на притягнення до відповідальності нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна достатньо обґрунтованим.

Про Луценко. САП крім можливого внесення недостовірних даних у декларації Юрія Луценка розслідує факт зловживання владою при його призначенні генеральним прокурором України.

Про НАБУ. Антикорупційний комітет парламенту рекомендував чотирьох кандидатів в аудитори Національного антикорупційного бюро: Олександру Яновську, Сергія Гончаренка, Марту Борщ, Карлоса Кастресану.

Про Шеремета. Комітет захисту журналістів вважає, що розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета в Україні забуксувало.

Також у комітеті закликають Порошенка задіяти достатні ресурси для притягнення до відповідальності винуватців убивства Шеремета, а ЄС виступити із різкою заявою.

Сам Порошенко виступає за те, щоб українським слідчим у розслідуванні вбивства Шеремета допоміг іноземний експерт.

Про кіберзагрози. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що українські парламентарі стали співучасниками кіберзлочинів проти власної країни.

Про "Укренерго". У приміщенні державного підприємства Національна енергокомпанія "Укренерго" правоохоронці проводили обшуки.

Про зону АТО. Один боєць загинув внаслідок обстрілу бойовиками позиції біля Зайцевого вранці у середу.

Про російських військовослужбовців. Мати російського військовослужбовця Віктора Агєєва Світлана просить президента Петра Порошенка його помилувати.

Теми: ЗМІ
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