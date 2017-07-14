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Холодницкий рассказал о будущем дел Полякова, Розенблата и других

Пятница, 14 июля 2017, 13:29

Пока остаются риски препятствия досудебному следствию, а также сокрытие от правосудия народных депутатов, по которым парламент не дал разрешение на задержание и арест.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он описал ситуацию со следствием по каждому такому нардепу.

"Народный депутат Дейдей. Производство о возможном незаконном обогащении указанного лица фактически зашло в тупик, поскольку мы не можем проводить следственные действия с самим депутатом. В то же время, продолжаются дополнительные следственные действия со всеми фигурантами производства, кроме, собственно, народного депутата", - написал он.

"Народный депутат Довгий. Совместные следственная и прокурорская группы САП-НАБУ-ГПУ сразу после получения согласия начали проводить необходимые следственные действия именно по указанному народного депутата. При наличии достаточных доказательств будет объявлено подозрение и составлен обвинительный акт. Далее будет судебный процесс, где народный депутат сможет защищать себя как и все граждане Украины", - рассказал Холодницкий.

В отношении депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата он написал, что в четверг им были объявлены подозрения за коррупционные деяния.

"Сегодня они уже вызваны на допрос в НАБУ. После того, как следствие соберет все доказательства - будет составлен обвинительный акт и он будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - написал Холодницкий.

"Все, как у обычных граждан Украины, только без задержания и содержания под стражей (ареста)", - добавил он.

Как известно, Верховная Рада не дала разрешения на привлечение к ответственности нардепа от НФ Евгения Дейдея и нардепа от РП Андрея Лозового.

Относительно нардепа из "Воли народа" Олеся Довгого, нардепа от БПП Борислава Розенблатта и НФ Максима Полякова Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, но не разрешила проводить задержание и арест.

13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Александр Шумилин, УП

Темы: ХолодницкийВерховная Раданеприкосновенность
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