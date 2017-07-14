Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 14 липня на Українській правді.

Про Клименка. Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить комплекс обшуків в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Відзначається, що до справи, в якій 14 липня проводять понад 150 обшуків, причетні дві компанії з управління активами і відомі особи.

Заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що за часи Майдана Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

Тому, Україна просить європейські країни заблокувати кошти Клименка, розміщені у їхніх банках.

Сам Клименко стверджує, що українські правоохоронці проводять обшуки, які не мають до нього ніякого відношення.

Про Азарова. Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Про Черновецького. Генеральна прокуратура повідомила про підозру в зловживанні владою або службовим становищем колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому.

Про Маріуполь. У Маріуполі сталася аварія на металургійному підприємстві, в результаті якої загинули три людини, ще троє постраждали.

Про Єгипет. У Єгипті невідомий із ножем напав намешканців готелю. За даними агентства Reuters, загинули два українських туристи, ще чотири людини отримали поранення.

При цьому, в посольстві України у Єгипті заперечили загибель українців в Хургаді.

Про Конституційний суд. Верховна Рада не підтримала обидві постанови про скасування голосування щодо закону про Конституційний суд.

Про Ємельянова. Суд не подовжив підписку про невиїзд судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову, щодо якого генеральна прокуратура проводить розслідування про незаконне втручання у діяльність судових органів, тому він опинився у Австрії.

Про російських шпигунів. Служба безпеки України затримала в Києві агента спецслужб Російської Федерації, який намагався отримати таємну документацію у військовій сфері та завербувати представника Міністерства оборони.

Про РФ. Перше. В рамках саміту "Україна-ЄС" представникам Євросоюзу були передані факти обходу Росією санкцій через деякі країни Європи.

Друге. Введення віз із Росією створить значні проблеми, тому рішення про зняття біометричних даних з іноземних громадян – є найкращим рішенням, вважає голова МЗС Павло Клімкін.