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Главные новости дня

Пятница, 14 июля 2017, 22:44

Подборка самых важных новостей за 14 июля на Украинской правде.

О Клименко. Главная военная прокуратура вместе с Национальной полицией проводит комплекс обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко.

Отмечается, что к делу, в котором 14 июля проводят более 150 обысков, причастны две компании по управлению активами и известные личности.

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что за время Майдана Клименко вывел более 788 миллионов долларов.

Поэтому, Украина просит европейские страны заблокировать средства Клименко, размещенные в их банках.

Сам Клименко утверждает, что украинские правоохранители проводят обыски, которые не имеют к нему никакого отношения.

Об Азарове. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное расследование в отношении бывшего премьер-министра Николая Азарова.

О Черновецком. Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому.

О Мариуполе. В Мариуполе произошла авария на металлургическом предприятии, в результате которой погибли три человека, еще трое пострадали.

О Египте. В Египте неизвестный с ножом напал на жителей отеля. По данным агентства Reuters, погибли два украинских туриста, еще четыре человека получили ранения.

При этом, в посольстве Украины в Египте опровергли гибель украинцев в Хургаде.

О Конституционном суде. Верховная Рада не поддержала оба постановления об отмене голосования по закону о Конституционном суде.

О Емельянове. Суд не продлил подписку о невыезде судьи Высшего хозсуда Артуру Емельянову, по которому Генеральная прокуратура проводит расследование о незаконном вмешательстве в деятельность судебных органов, поэтому он оказался в Австрии.

О российских шпионах. Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.

Об РФ. Первое. В рамках саммита "Украина-ЕС" представителям Евросоюза были переданы факты обхода Россией санкций через некоторые страны Европы.

Второе. Введение виз с Россией создаст значительные проблемы, поэтому решение о снятии биометрических данных с иностранных граждан - является наилучшим решением, считает глава МИД Павел Климкин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИ
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