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В МЗС Франції не бачать альтернативи "мінському процесу"

Неділя, 2 липня 2017, 00:55

Новий глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що альтернативи "мінському процесу" немає.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Le Monde, повідомляє RFI.

"Альтернативи "мінському процесу" на сьогоднішній день немає. Ніхто - ні росіяниі, ні українці не уявляють собі іншого формату переговорів. Тому ми вважаємо, що процес повинен обов'язково тривати. Обидві сторони конфлікту зобов'язані вжити необхідних заходів: обмінятися полоненими, відвести важку військову техніку від лінії розмежування, відмовитися від блокування і експропріації підприємств. Потрібно залагодити ці питання до початку нового етапу переговорів в нормандському форматі", - заявив Ле Дріан.

Таким чином міністр закордонних справ Франції прокоментував заяву президента України Петра Порошенка про неефективність Мінських угод.

Він підтвердив, що рішення продовжити санкції проти Росії країни Європейського Союзу прийняли одноголосно.

"Однак слід пам'ятати, що санкції мають оборотний характер, в разі поліпшення ситуації вони можуть бути зняті. Сьогодні говорити поки про це рано. Для цього необхідна воля українського керівництва", - резюмував Ле Дріан.

Теми: Мінські угодиФранція
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