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Найголовніше за день

П'ятниця, 28 липня 2017, 21:13

Добірка найважливіших новин за 28 липня на Українській правді.

Про Верховний Суд. За результатами конкурсу до складу нового Верховного Суду потраплять 80% старих суддів із сумнівною репутацією.

Про "борг Януковича". Україна не має сплачувати ані основний борг, ані відсотки по боргу Януковича до рішення Лондонського апеляційного суду. Про це ЕП повідомили джерела, близькі до КМУ. 

Про Клименка. Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що сума арештованого майна екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та його дочірніх компаній сягає 6 мільярдів гривень.

Про Полякова. Якщо депутат Максим Поляков не одягне електронний браслет, внесену ним заставу стягнуть у дохід держави, а йому загрожує ще одна кримінальна справа.

Про зростання тарифів. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, завершила формування нормативної бази, необхідної для переведення енергопостачальних компаній на стимулююче регулювання (RAB-регулювання).

Про АТО. За минулу добу внаслідок бойових дій на сході України загинув один військовослужбовець та п’ятеро отримали поранення.

Про Крим. Анексований Росією Крим 28 липня залишився без електропостачання, його відновлюють.

Про НАЗК. Кабінет міністрів не давав дозволу на преміювання керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про держкомпанії. Номінаційний комітет з вересня почне обирати директорів та членів наглядових рад держкомпаній таємним голосуванням 9 міністрів.

Про РФ та США. Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.

Теми: АТОНАЗККримКлименко
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