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Главные новости дня

Пятница, 28 июля 2017, 21:13

Подборка самых важных новостей за 28 июля на Украинской правде.

О Верховном Суде. По результатам конкурса в состав нового Верховного Суда попадут 80% старых судей с сомнительной репутацией.

О "долге Януковича". Украина не должна платить ни основной долг, ни проценты по долгу Януковича до решения Лондонского апелляционного суда.

Об этом ЭП сообщили источники, близкие к КМУ.

О Клименко. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что сумма арестованного имущества экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и его дочерних компаний достигает 6 миллиардов гривен.

О Полякове. Если депутат Максим Поляков не наденет электронный браслет, внесенный им залог взыщут в доход государства, а ему угрожает еще одно уголовное дело.

О росте тарифов. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, завершила формирование нормативной базы, необходимой для перевода энергоснабжающих компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулювання).

Об АТО. За минувшие сутки в результате боевых действий на востоке Украины погиб один военнослужащий и пятеро получили ранения.

О Крыме. Аннексированный Россией Крым 28 июля остался без электроснабжения, его восстанавливают.

О НАПК. Кабинет министров не давал разрешения на премирование руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

О госкомпаниях. Номинационный комитет с сентября начнет выбирать директоров и членов наблюдательных советов госкомпаний тайным голосованием 9 министров.

Об РФ и США. Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ, и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

Темы: АТОНАПККрымКлименко
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