У Франції сталася стрілянина біля мечеті, є поранені
Понеділок, 3 липня 2017, 03:12
У місті Авіньйон на півдні Франції невідомі відкрили вогонь перед входом в мечеть.
Про це повідомляє La Provence.
Близько 22:30 за місцевим часом (00:30 за Києвом) двоє чоловіків в масках під'їхали до мечеті на автомобілі. Коли люди почали виходити з мечеті, зловмисники відкрили по них вогонь з пістолета і гвинтівки.
За попередніми даними, в результаті стрілянини постраждали чотири людини, які знаходилися біля мечеті. Двоє з них отримали легкі поранення. І ще постраждали чотири людини, серед них 7-річна дівчинка, які перебували в будівлі в 50 метрах від мечеті.
Зловмисники втекли з місця злочину.
Поліція не розглядає інцидент як теракт.