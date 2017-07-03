Во Франции произошла стрельба возле мечети, есть раненые

В городе Авиньон на юге Франции неизвестные открыли огонь перед входом в мечеть.

Об этом сообщает La Provence.

Около 22:30 по местному времени (00:30 по Киеву) двое мужчин в масках подъехали к мечети на автомобиле. Когда люди начали выходить из мечети, злоумышленники открыли по ним огонь из пистолета и винтовки.

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали четыре человека, которые находились возле мечети. Двое из них получили легкие ранения. И еще пострадали четыре человека, среди них 7-летння девочка, которые находились в здании в 50 метрах от мечети.

Злоумышленники скрылись с места преступления.

Полиция не рассматривает случившееся как теракт.