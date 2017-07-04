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Трамп використає поставки газу в Європу як політичний інструмент

Вівторок, 4 липня 2017, 04:42

Президент США Дональд Трамп використає швидко зростаючі поставки газу зі США в якості політичного інструменту на зустрічі у Варшаві з лідерами країн, які залежать від російських енергоносіїв.

Про це пише Reuters.

Трамп повідомить групі, що Вашингтон хоче допомогти союзникам, полегшивши американським компаніям процедуру поставок скрапленого природного газу (СПГ) в Центральну і Східну Європу, повідомили в Білому домі.

Трамп візьме участь у саміті "Ініціативи трьох морів" у Варшаві 6 липня, напередодні саміту G20, де також запланована зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Серед цілей проекту "Ініціативи трьох морів" є розширення енергетичної інфраструктури, в тому числі терміналів для СПГ і газопроводів.

Присутність Трампа дасть поштовх проекту, вважає колишній командувач сил НАТО в Європі Джеймс Джонс.

"Зростання експорту американського газу в регіоні допоможе послабити вплив Росії, що використовує  енергію як зброю або головний козир", - сказав Джонс.

Очікується, що США стануть третіми у світі постачальниками СПГ вже у 2020 році. Компанія Cheniere Energy Inc, яка відкрила перший термінал СПГ у минулому році, вже  здійснила у червні першу поставку газу в Польщу. До 2020 року планується створити ще 5 терміналів СПГ.

Європа очікує на чітку позицію Трампа щодо газового трубопроводу Північний потік-2, через який російський газ може надходити до Німеччини. Новий пакет санкцій стосовно Росії, нещодавно прийнятий Сенатом США, в тому числі, містить обмеження для Західних компаній задіяних у будівництві трубопроводу, але наразі законпроект загальмувався у Палаті представників.

У разі схвалення законопроекту Палатою представників Конгресу США, його відправлять на підпис президенту Трампу.

Теми: газТрампПутінЄвропа
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