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Холодницький: Справу Дейдея намагаються перевести у "цивільну" площину

Вівторок, 4 липня 2017, 14:31

Щоб оголосити підозру нардепу від НФ Євгену Дейдею про незаконне збагачення, САП має отримати висновок НАЗК та податкової перевірки. 

Як повідомив глава САП Назар Холодницький у коментарі журналістам 4 липня, про це йдеться у висновку Комітета ВР з питань регламенту. 

"Отримати висновок НАЗК фактично неможливо... У висновку йдеться: "В той же час подання не містить посилань на інформацію щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки, результати якої могли б дати підстави для звернення до спеціальних уповноважених суб'єктів по боротьбі з корупцією", - зацитував Холодницький. 

"Ми не будемо чекати, поки запрацюють наші колеги (з НАЗК) і будуть  нам давати цю інформацію. Бо практика показує, що вони і не дають", - додав глава САП. 

Холодницький також заявив, що не може погодитися з твердженнями, наведеними у висновку комітету ВР та зазначив, що у документі "намагаються перевести кримінальне провадження щодо Дейдея з кримінально-правової площини у цивільну". 

"Вчора нам доказували, що САП оскаржувати договір позики, якого не існує, в суді, в рамках цивільного судочинства.... У висновку йде посилання і на Сімейний кодекс, на те, що є спільною, сумісною власністю подружжя. Це не має стосунку до підозри, а оцінку доказам, які надала САП, має дати суд", - зазначив глава САП. 

Як відомо, Генеральна прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Наталія Нечай, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Холодницькийнедоторканність
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