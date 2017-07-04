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Холодницкий: Дело Дейдея пытаются перевести в "гражданскую" плоскость

Вторник, 4 июля 2017, 14:31

Чтобы объявить подозрение нардепу от НФ Евгению Дейдею о незаконном обогащении, САП должен получить заключение НАПК и налоговой проверки.

Как сообщил глава САП Назар Холодницкий в комментарии журналистам 4 июля, об этом говорится в заключении Комитета ВР по вопросам регламента.

"Получить заключение НАПК фактически невозможно ... В заключении говорится: "В то же время представление не содержит ссылок на информацию о проведении документальной внеплановой выездной проверки, результаты которой могли бы дать основания для обращения к специальным уполномоченным субъектам по борьбе с коррупцией", - процитировал Холодницкий.

"Мы не будем ждать, пока заработают наши коллеги (из НАПК) и будут нам давать эту информацию. Потому как практика показывает, что они и не дают", - добавил глава САП.

Холодницкий также заявил, что не может согласиться с утверждениями, приведенными в заключении комитета ВР и отметил, что в документе "пытаются перевести уголовное производство по Дейдею из уголовно-правовой плоскости в гражданскую".

"Вчера нам доказывали, что САП оспаривать договор займа, которого не существует, в суде, в рамках гражданского судопроизводства .... В заключении идет ссылка на Семейный кодекс, на то, что имеено является общей, совместной собственностью супругов. Это не имеет отношения к подозрению, а оценку доказательствам, которые предоставила САП, должен дать суд", - отметил глава САП.

Как известно, Генеральная прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея по подозрению в правонарушении по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины - "незаконное обогащение".

Дейдей подозревается в приобретении в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также в передаче активов другому лицу.

Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим пиаром грузинской группы".

Наталия Нечай, УП

Темы: Холодницкийнеприкосновенность
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