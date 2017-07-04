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МінТОТ не займається законом про деокупацію

Вівторок, 4 липня 2017, 14:18

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявляє, що його відомство (МінТОТ) не бере участі в розробці законопроекту про відновлення суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України.

Про це він сказав у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ні, один раз мій заступник Георгій Тука був на нараді в Раді національної безпеки і оборони з цього питання, там показували документи, які потім залишилися в РНБО, і вони стосувалися матеріалів, за якими розробляється цей законопроект. Але тексту законопроекту я не бачив, він до уряду не надходив, і ми над ним не працювали і не працюємо", - сказав він.

При цьому Черниш вважає, що законопроект стосуватиметься зміни управління, "насамперед військового управління на територіях Донецької та Луганської областей".

Міністр зазначив, що не знає, чи буде цей закон стосуватися питань роботи з людьми на цих територіях.

Детальніше про нові законодавчі ініціати РНБО і президента Порошенка щодо Донбасу читайте у статті.

Мирна війна. Як Порошенко і Турчинов хочуть повертати Донбас

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОзаконодавство
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