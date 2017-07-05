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США і Південна Корея провели ракетні стрільби через дії КНДР

Середа, 5 липня 2017, 06:04

США і Південна Корея провели спільні навчальні ракетні стрільби у відповідь на запуск Пхеньяном міжконтинентальної ракети.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських військових.

Стрільби проходили біля східного узбережжя Південної Кореї.

У навчаннях були задіяні американські оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS і південнокорейські ракети Hyunmoo Missile II.

Як відомо, у вівторок, 4 липня, Пхеньян повідомив, що провів успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Офіційні особи США підтвердили запуск. Повідомлялося, що ракета здатна досягти території Аляски.

У зв'язку з такими діями КНДР США скликають засідання Радбезу ООН.

Теми: СШАПівденна КореяПівнічна Корея
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