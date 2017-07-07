Трамп і Меркель обговорили реалізацію Мінських угод

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Гамбурзі напередодні саміту G20 обговорили питання виконання Мінських домовленостей.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Лідери обговорили ряд пріоритетів у зовнішній політиці і політиці безпеки, включаючи активізацію реалізації Мінських угод, деескалацію конфлікту між Катаром і деякими країнами з Перської затоки і арабськими країнами і денуклеаризацію Корейського півострова", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зустріч Меркель і Трампа відбулася для координації дій в ключових областях політики перед самітом G20, який відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.