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Доба в АТО: 25 обстрілів, один військовий ЗСУ загинув

П'ятниця, 7 липня 2017, 06:55
Доба в АТО: 25 обстрілів, один військовий ЗСУ загинув

Ситуація в зоні АТО залишається неспокійною, за минулу добу бойовики 25 раз обстріляли позиції українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще один отримав поранення.

На Приморському напрямку зафіксовано 11 обстрілів.

Зі стрілецької зброї і гранатометів терористи били по опорних пунктах сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Гнутового, Павлопіля, Новотроїцького та Мар'їнки. Крім того, поблизу Широкиного бойовики відкривали вогонь з 82 мм мінометів, а ввечері недалеко від Павлопіля застосували заборонені міномети калібру 120 мм.

На Донецькому напрямку бойовики били 8 разів.

"Зранку та вдень загарбники сконцентрували свій вогонь у північному передмісті тимчасово окупованого Донецька. Там противник неодноразово відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів й час від часу - з озброєння БМП по оборонних укріпленнях українських армійців в районі Авдіївки, Опитного, Пісків та Невельського", - йдеться в повідомленні.

Увечері сепаратисти обстріляли позиції сил АТО в районі Троїцького з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних модифікацій і великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку було 6 обстрілів.

Під вогонь бойовиків з гранатометів та інших зразків піхотного озброєння потрапили підрозділи ЗСУ, які тримають оборону в районі Старого Айдара, Жовтого, Станиці Луганської, Дінця і Кримського.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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