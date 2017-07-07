У Миколаєві депутат зламав руку колезі через ЗМІ у залі
Перед початком 20 сесії Миколаївської райради Миколаївської області між депутатами Сергієм Протченком від Радикальної партії і Русланом Неродою від БПП стався конфлікт і бійка.
Про це повідомив кореспондент НикВести із сесійної зали 7 липня.
Руслан Нерода звернувся до лікарні: за його словами, йому зламано руку.
На запитання про те, чи буде Нерода звертатися до поліції, він відповів: "Гадаю, так".
Конфлікт почався з того, що Сергій Протченко обурився присутністю в залі оператора районного видання "Влада громадам". Він спробував прибрати камеру, у цей момент за журналіста вступився депутат Руслан Нерода – зав'язалася бійка.
Депутатів розняли присутні в залі депутати.
Голова Миколаївської райдержадміністрації Алла Воробйова завела потерпілого до свого кабінету. У засіданні після інциденту Нерода участі не брав.
Протченко в ході сесії продовжив обурюватися присутністю преси в залі. Він погрожував "вжити заходи", якщо його згадають у публікаціях чи "хоч одне фото з'явиться в інтернеті".
Місяць тому, 8 червня, у Миколаївській облраді на засіданні бюджетної комісії голова фракції "Опозиційного блоку" Володимир Фроленко вимагав від Федора Барни, який вийшов із фракції БПП, "закрити рот" – пізніше в кулуарах вони побилися. Барна заявляв, що Фроленко спровокував конфлікт, щоб "нацькувати" на нього боксера.
Після бійки голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко вимагала від її учасників скласти повноваження.