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У Миколаєві депутат зламав руку колезі через ЗМІ у залі

П'ятниця, 7 липня 2017, 13:28

Перед початком 20 сесії Миколаївської райради Миколаївської області між депутатами Сергієм Протченком від Радикальної партії і Русланом Неродою від БПП стався конфлікт і бійка.

Про це повідомив кореспондент НикВести із сесійної зали 7 липня.

Руслан Нерода звернувся до лікарні: за його словами, йому зламано руку.

Руслан Нерода
Руслан Нерода
НикВести

На запитання про те, чи буде Нерода звертатися до поліції, він відповів: "Гадаю, так".

Конфлікт почався з того, що Сергій Протченко обурився присутністю в залі оператора районного видання "Влада громадам". Він спробував прибрати камеру, у цей момент за журналіста вступився депутат Руслан Нерода – зав'язалася бійка.

Депутатів розняли присутні в залі депутати.

Голова Миколаївської райдержадміністрації Алла Воробйова завела потерпілого до свого кабінету. У засіданні після інциденту Нерода участі не брав.

Протченко в ході сесії продовжив обурюватися присутністю преси в залі. Він погрожував "вжити заходи", якщо його згадають у публікаціях чи "хоч одне фото з'явиться в інтернеті".

Сергій Протченко
Сергій Протченко
Николаевские извести



Місяць тому, 8 червня, у Миколаївській облраді на засіданні бюджетної комісії голова фракції "Опозиційного блоку" Володимир Фроленко вимагав від Федора Барни, який вийшов із фракції БПП, "закрити рот" – пізніше в кулуарах вони побилися. Барна заявляв, що Фроленко спровокував конфлікт, щоб "нацькувати" на нього боксера.

Після бійки голова Миколаївської облради Вікторія Москаленко вимагала від її учасників скласти повноваження.

"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаїв
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