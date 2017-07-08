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ГПУ може змінити інкриміновану Довгому статтю – ЗМІ

Субота, 8 липня 2017, 16:32

Генпрокуратура спробує змінити статтю, за якою має намір притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого.

Про це у своїй статті для DT.UA пише головний експерт Антикорупційної групи РПР Олександр Лємєнов, посилаючись на джерела.

"Джерела свідчать, що Генпрокуратура спробує змінити інкриміновану йому статтю. Це буде зроблено для того, щоб Довгий не уникнув відповідальності за спливом строків давності. Немає сумнівів, що Луценко докладе всіх зусиль задля доведення цієї принципової для нього справи до логічного завершення", - йдеться в статті.

Як відомо, Довгого підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало збитків на 82 млн грн.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата  від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

4 липня регламентний комітет Верховної Ради знайшов "істотні недоліки" у поданні ГПУ на зняття недоторканості з Довгого.

За словами голови комітету Павла Пинзеника, комітет передасть це рішення голові Верховної Ради Андрію Парубію, аби вже парламент визначав, чи дозволяти притягнення до відповідальності Довгого.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ДовгийЛуценкоГенпрокуратура
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