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У Чечні назвали брехнею інформацію "Новой газеты" про масовий розстріл

Неділя, 9 липня 2017, 14:33

Міністр Чечні з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Джамбулат Умаров назвав брехнею публікацію "Новой газеты" про страту 27 осіб в ніч на 26 січня в Грозному.

Про це Умаров повідомив "Дождю".

"Я абсолютно впевнений в тому, що це не підкріплена жодними доводами, джерелами і доказами брехня, яка має абсолютно певне і дуже яскраве політичне забарвлення. Я завжди про це говорив і повторюю в черговий раз", - заявив Умаров.

На його думку, журналіст "Новой газеты" Олена Мілашина - автор публікації про страту 27 осіб у Грозному - намагається розвивати "гейську тему", яка "давним-давно забута".

Умаров також зазначив, що розглядає матеріал в "Новій газеті" як "чергову порцію дезінформації, що спрямована проти Чеченської Республіки".

Як повідомлялося, у неділю "Новая газета" опублікувала розслідування, в якому повідомляється, що в ніч на 26 січня цього року в Грозному, ймовірно, були розстріляні від 27 до 56 жителів Чечні.

На початку квітня цього року "Новая газета" опублікувала серію статей про переслідування геїв у Чечні, після чого почала отримувати погрози. Влада Чечні назвали публікації видання наклепом.

19 квітня у редакцію "Новой газеты" надійшов конверт із Грозного на ім'я керівництва газети, всередині якого виявили білий порошок невідомого походження.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧечняРосіяЗМІ
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