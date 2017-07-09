Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсеку ООН розповіли про українських політв'язнів в РФ та полонених на Донбасі

Неділя, 9 липня 2017, 21:07

Звільнення українських заручників з території ОРДЛО фактично заблоковано вже рік.

Про це на зустрічі з генсеком ООН Антоніо Гуттерішем 9 липня повідомила віце-спікер ВР, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко. 

"Говорила про звільнення заручників, яких на окупованих територіях залишається 132, а в РФ - 10 політв'язнів, також десятки незаконно утримуваних кримських татар", - повідомила Геращенко.

"Звільнення заручників фактично заблоковане вже рік, останнього, кого вдалося витягти - представник ООН Юрій Супрун, якого незаконно утримували в ОРДО півроку, не надаючи допуску до нього та інформації. Закликала генсека, аби він особисто і ООН зайняли більш активну позицію щодо негайного звільнення всіх незаконно утримуваних і в ОРДЛО, і в РФ, долучилися до цієї роботи разом з МКЧХ, місію якого не допускають до тюрем на окупованих територіях", - зазначила Геращенко.

Вона наголосила, що за роки конфлікту на Донбасі питання допуску міжнародних гуманітарних місій на окуповані територіі залишаються проблемою.

"Також акцентувала увагу на сексуальних злочинах в зоні конфлікту і звернулася до Генсека ООН з проханням, аби Украіну відвідав його спецпредставник з запобігання сексуальних злочинів і спецпредставник з захисту прав дітей", - додала віце-спікер. 

У свою чергу нардеп від Самопомочі, глава комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко повідомила генсеку ООН про проблеми окупації Криму, порушення прав кримських татар, закликала тиснути на РФ щодо допуску на окуповані територіі моніторингових місій і включення в щорічну доповідь комісара ООН з прав людини правдивої інформації про ситуацію з порушенням прав людини на окупованих територіях.

Українська правда 

Теми: ДонбасРосіяООНГеращенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: