Генсеку ООН розповіли про українських політв'язнів в РФ та полонених на Донбасі

Звільнення українських заручників з території ОРДЛО фактично заблоковано вже рік.

Про це на зустрічі з генсеком ООН Антоніо Гуттерішем 9 липня повідомила віце-спікер ВР, представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Говорила про звільнення заручників, яких на окупованих територіях залишається 132, а в РФ - 10 політв'язнів, також десятки незаконно утримуваних кримських татар", - повідомила Геращенко.

"Звільнення заручників фактично заблоковане вже рік, останнього, кого вдалося витягти - представник ООН Юрій Супрун, якого незаконно утримували в ОРДО півроку, не надаючи допуску до нього та інформації. Закликала генсека, аби він особисто і ООН зайняли більш активну позицію щодо негайного звільнення всіх незаконно утримуваних і в ОРДЛО, і в РФ, долучилися до цієї роботи разом з МКЧХ, місію якого не допускають до тюрем на окупованих територіях", - зазначила Геращенко.

Вона наголосила, що за роки конфлікту на Донбасі питання допуску міжнародних гуманітарних місій на окуповані територіі залишаються проблемою.

"Також акцентувала увагу на сексуальних злочинах в зоні конфлікту і звернулася до Генсека ООН з проханням, аби Украіну відвідав його спецпредставник з запобігання сексуальних злочинів і спецпредставник з захисту прав дітей", - додала віце-спікер.



У свою чергу нардеп від Самопомочі, глава комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко повідомила генсеку ООН про проблеми окупації Криму, порушення прав кримських татар, закликала тиснути на РФ щодо допуску на окуповані територіі моніторингових місій і включення в щорічну доповідь комісара ООН з прав людини правдивої інформації про ситуацію з порушенням прав людини на окупованих територіях.

Українська правда