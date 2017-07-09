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Генсеку ООН рассказали об украинских политзаключенных в РФ и пленных на Донбассе

Воскресенье, 9 июля 2017, 21:07

Освобождение украинских заложников с территории ОРДЛО фактически заблокировано уже год.

Об этом на встрече с генсеком ООН Антонио Гуттеришем 9 июля сообщила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Говорила об освобождении заложников, которых на оккупированных территориях остается 132, а в РФ - 10 политзаключенных, а также десятки незаконно удерживаемых крымских татар", - сообщила Геращенко.

"Освобождение заложников фактически заблокировано уже год, последний, кого удалось вытащить как раз представитель ООН Юрий Супрун, которого незаконно удерживали в ОРДО полгода, не оказывая допуска к нему и не давая информации. Призвала генсека, чтобы он лично и ООН заняли более активную позицию относительно немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых и в ОРДЛО, и в РФ, присоединились к этой работе вместе с МККК, миссию которого не допускают в тюрьмы на оккупированных территориях", - отметила Геращенко.

Она отметила, что за годы конфликта на Донбассе вопросы допуска международных гуманитарных миссий на оккупированных территориях остаются проблемой.

"Также акцентировала внимание на сексуальных преступлениях в зоне конфликта и обратился к генсеку ООН с просьбой, чтобы Украину посетил его спецпредставитель по предотвращению сексуальных преступлений и спецпредставитель по защите прав детей", - добавила вице-спикер.

В свою очередь нардеп от "Самопомочи", глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко сообщила генсеку ООН о проблемах оккупации Крыма, нарушении прав крымских татар, призвала оказать давление на РФ в части допуска на оккупированные территории мониторинговых миссий и включить в ежегодный доклад комиссара ООН по правам человека реальную информацию о ситуации с нарушением прав человека на оккупированных территориях.

Украинская правда

Темы: ДонбассРосcияООНГеращенко
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