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У Москві підсудні роззброїли конвой і відкрили стрілянину, є жертви

Вівторок, 1 серпня 2017, 17:58

У Московському обласному суді підсудні роззброїли конвой і відкрили вогонь, є поранені та вбиті.

Про це повідомляє Медуза.

1 серпня в Московському обласному суді мало проходити засідання у справі "банди ГТА". Це організована злочинна група, яка нападала на водіїв на трасах в Московській і Калузькій областях з 2012 по 2014 роки. За версією слідства, всього банда вбила 17 осіб та поранила ще двох. Підсудними у справі в Мособлсуді проходять дев'ять вихідців із Середньої Азії.

Слідчий комітет офіційно підтвердив інформацію про напад на конвоїрів. За попередніми даними слідства, приблизно о 13:50 двоє конвоїрів (в тому числі одна жінка) супроводжували в ліфті відразу п'ятьох підсудних в наручниках. Один з підсудних напав на конвойного і почав його душити. В результаті підсудні змогли звільнитися і забрати зброю конвоїрів, один з яких викликав підкріплення з Росгвардіі.

"На третьому поверсі, де зловмисників вже чекали співробітники Росгвардіі, зав'язалася перестрілка, в ході якої один із співробітників Росгвардіі був поранений в плече, троє підсудних знищені, двоє підсудних з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізовані", - пояснили в СК.

Теми: поліція
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