Найголовніше за вихідні

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Неділя, 13 серпня 2017, 22:45

Найголовніші новини за 12-13 серпня на "Українській правді":

Про політв'язня Балуха в Криму. Начальник ІТТ в кримському селищі Роздольне застосував силу до Володимира Балуха, заявив адвокат.

Про загрози з боку РФ. Речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов закликає не хвилюватися через внесення президентом Росії Володимиром Путіним до Державної Думи проекту федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.

Про "Укрзалізницю". Прес-служба відомства повідомила, що 62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.

Крім того, у неділю через технічну несправність швидкісного поїзда "Інтерсіті" №764 у 9-вагонній комплектації за маршрутом "Одеса – Київ (Дарниця)" вирушив поїзд цього ж виробника на локомотивній тязі у 5-вагонній комплектації. Тому деякі пасажири їхали стоячи.

Про США. У студентському містечку Університету Вірджинії відбулися зіткнення учасників мітингу ультраправих із супротивниками. Загинула людина.

Про приватизацію. До переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років, увійшли низка українських державних цирків і кіностудій, зокрема – Національний цирк України і Національна кіностудія ім. Олександра Довженка.

Про СММ ОБСЄ. Озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам СММ.

Про спорт. Перша "ракетка" України і 5-й номер світової класифікації Еліна Світоліна стала переможницею представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Premier 5 Rogers Cup у Торонто (Канада).

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