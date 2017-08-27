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Найголовніше за вихідні

Неділя, 27 серпня 2017, 23:58

Найголовніші новини за вихідні 24-27 серпня на Українській правді. 

Росія знову відправила на Донбас "гумконвой" з невідомим вмістом.

Глава держави обговорив з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом питання протидії агресії РФ та посилення міжнародної присутності на Донбасі. 

У центрі Києва стався вибух, постраждали троє осіб, серед яких - родичі героя України, військовослужбовця Валерія Чибінєєва. Поліція кваліфікувала інцидент як  замах на умисне вбивство.

Росія передала міжнародній групі слідчих нові дані з радарів про катастрофу Boeing 777 компанії Malaysia Airlines на Донбасі.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що формула "Роттердам+" застосовується незаконно щодо значної кількості вугілля.

Дмитро Фірташ віддасть Росії базу відпочинку "Хвиля" в анексованому Криму в обмін на списання боргів пов'язаного з ним заводу "Кримський титан".

Виробник програмного забезпечення для роботи зі SWIFT Finastra  відмовилася працювати з російськими банками, які потрапили до списку санкцій.

25 серпня бойовики порушили "шкільне перемир'я", про яке домовилася "Нормандська четвірка". 

Йосип Кобзон заявив, що екс-президент Віктор Янукович, який втік до Росії, живе у селищі Баковка Одинцовського району Московської області.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що на Грушевського хотіли підірвати вантажівку з військовими.

Глава ЦРУ взяв під особистий контроль розслідування зв'язків Трампа з РФ. 

Північна Корея провела запуск ракети, у США заявили, що було запущено три ракети малої дальності. 

Політв'язня Клиха перевели з Верхньоуральської в'язниці до лікарні в Челябінській області.

Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що Грузія готує нову справу, щоб був привід для його екстрадиції.

В МЗС України заявили, що введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі блокує Росія.

У центрі Києва син нардепа Шуфрича на Bentley збив чоловіка. 

ФК Маріуполь  звинуватив "Динамо" у спробі дискредитувати клуб. 

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