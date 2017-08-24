Найголовніше за день

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Четвер, 24 серпня 2017, 22:33

Добірка найважливіших новин за 24 серпня на Українській правді.

Про нічне вбивство. Пізно ввечері 23 серпня в центрі Києва невідомі розстріляли чоловіка.

Чоловік, застрелений в центрі Києва увечері 23 серпня, був іноземцем 1988 року народження. Зловмисники, ймовірно, зникли на автомобілі "Фольксваген". У столиці введено план "перехоплення".

Про вибух на Грушевського. Внаслідок вибуху на вулиці Грушевського в Києві постраждали двоє осіб.

"О 14:06 у чергову частину надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета на вулиці Грушевського. У результаті чоловік та жінка отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні поліції.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих від вибуху на вулиці Грушевського в центрі Києва збільшилася до трьох осіб.

За фактом вибуху на вул. Грушевського у Києві розпочато кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб". 

Про миротворців. Президент Петро Порошенко обговорив з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом питання протидії агресії РФ та посилення міжнародної присутності на Донбасі. 

Як зазначив президент, йдеться про можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей. 

Об АТО. На День Незалежності бойовики порушили "тишу" 11 разів, троє бійців зазнали поранень

Про Донбас. "Наша розвідка підтверджує: мінімальний рівень регулярних російських військ на окупованих територіях Донбасу - приблизно 3 тисячі осіб. У складі 39 тисяч військ, які перебувають на окупованій території - російський спецназ і представники регулярних військ РФ", - зазначив Порошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: найголовніше
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