Главное за выходные

Главные новости за 12-13 августа на "Украинской правде":

О политзаключенном Балухе в Крыму. Начальник ИВС в крымском поселке Раздольное применил силу к Владимиру Балуху, заявил адвокат.

Об угрозах со стороны РФ. Представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев призывает не волноваться из-за внесения президентом России Владимиром Путиным в Государственную Думу проекта федерального закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной.

Об "Укрзализныце". Пресс-служба ведомства сообщила, что 62% пассажирских вагонов не оборудованы системами кондиционирования воздуха.

Кроме того, в воскресенье из-за технической неисправности скоростного поезда "Интерсити" №764 в 9-вагонной комплектации по маршруту "Одесса - Киев (Дарница)" отправился поезд на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации. Поэтому некоторые пассажиры ехали стоя.

О США. В студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения митингующих ультраправых с противниками. Погиб человек.

О приватизации. В перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в течение 2017-2020 годов, вошли ряд украинских государственных цирков и киностудий, в частности - Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

Об СММ ОБСЕ. Вооруженный мужчина на мосту в Станице Луганской угрожал расстрелом членам СММ.

О спорте. Первая "ракетка" Украины и 5-й номер мировой классификации Элина Свитолина стала победительницей представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier 5 Rogers Cup в Торонто (Канада).