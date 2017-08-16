Хроніка 16 серпня. ГПУ воює з НАБУ, а Тігіпко здає свою партію регіоналам

Найцікавіше: 2005. Луценко пригнав до Ахметова БТР 2011. "Сильна Україна" вливається в Партію регіонів 2013. Проти нелегітимної київської влади протестують на підвіконні 2016. Затримання та залякування: війна між ГПУ та НАБУ

2001, четвер

Комітет "За Україну без Кучми", який вважається найрадикальнішою гілкою опозиції, готовий частково порозумітися з президентом Кучмою. Головна умова для цього: відпустити під амністію політичних в'язнів, яких затримали та осудили після акцій протесту 9 березня. Співкоординатор "УбК" Юрій Луценко натякнув, що в такому разі комітет навіть готовий угамувати свій революційний запал.

2002, п'ятниця

Хоч і з довгими перервами, але уряди України та Росії продовжують обговорювати створення газотранспортного консорціуму. Так, росіяни впевнені, що участь двох країн в ньому має базуватися на паритетних принципах, а говорити про включення до консорціуму інших учасників – наприклад, Німеччини, – ще зарано.

2004, понеділок

Слідчі Генпрокуратури провели обшуки у фірмах, що входять до холдингу "Бринкфорд" нардепа Давида Жванії (він є заступником начштабу кандидата в президенти Віктора Ющенка). Підставою стала справа по Запорізькому абразивному комбінату, яку вже встигли закрити за відсутністю складу злочину. Ющенко назвав обшук тиском на опозицію.

2005, вівторок

– В офісі фірми "Люкс" Ріната Ахметова у Донецьку проводять обшук в рамках розслідування справи про ухиляння від сплати податків і зловживання службовим становищем. Показовим є те, що для обшуку правоохоронці підігнали під будівлю бронетранспортер.

– По 14 років позбавлення волі – такий вирок виніс Апеляційний суд Києва щодо чотирьох обвинувачених у вибуху на київському ринку "Троєщина" у 2004 році.

Теракт на Троєщині стався у серпні-2004. В лікарню потрапили 11 осіб, одна з котрих померла.

2006, середа

– Печерський райсуд Києва визнав співвласника групи "Приват" Ігоря Коломойського власником 70% Студії "1+1". Група Сеntrаl European Media Enterprise Ltd, що мала право на 60% частку капіталу студії, оскаржуватиме це рішення. В студії повідомляють, що рішення суду базувалося на усній домовленості щодо купівлі-продажу між Коломойським та співвласником Олександром Роднянським, проте доказів цієї домовленості не було надано.

– Ціна на імпортний газ до кінця року не підвищиться вище 95 доларів, а Партія регіонів готова буде підняти питання про надання російській мові в Україні статусу офіційної, коли набере конституційну більшість у парламенті. Про це заявив прем'єр Віктор Янукович після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

2007, четвер

– "То там дьорнут, то там дьорнут, так хлопці і живуть". Так лідер БЮТ Юлія Тимошенко прокоментувала ситуацію із бігбордами Анатолія Кінаха. БЮТ почав рекламувати на вулицях новий проект "Український прорив". Згодом Київ заполонила реклама з іншим "Українським проривом" – саме таку назва має нова книга Кінаха.

– Прем'єр Віктор Янукович, президент Віктор Ющенко, бізнесмен Рінат Ахметов – так виглядає перша трійка рейтингу найбільш впливових людей країни, складеного журналом "Кореспондент".

2008, субота

Жодного згадування Грузії та Росії – так фракція БЮТ нарешті відреагувала на збройний конфлікт між цими країнами у Південній Осетії. Головний посил заяви бютівців: Україна не повинна бути втягнута у конфлікт на боці жодної з сторін. "Гора народила смішну мишу", – відреагували на цю заяву в Секретаріаті президента.

А в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко пропонує створити міжнародну комісію, щоб контролювати ЧФ РФ у Криму.

2010, понеділок

Британська баронеса Паулін Невілл-Джонс, яка вважалася основним кандидатом на посаду прем'єрського радника з нацбезпеки, втратила свій шанс через зв'язок зі співвласником РосУкрЕнерго Дмитром Фірташем. Хоча баронеса заявляла, що з Фірташем не знайома.

За даними Guardian, свого часу Фірташ передавав Консервативній партії гроші через представника у Великобританії (проте сам представник запевнив, що жертвував власні кошти).

2011, вівторок

– Партія "Сильна Україна" Сергія Тігіпка вирішила об'єднатися із Партією регіонів. Тігіпко пояснив це тим, що так його однопартійцям буде легше щось змінити у країні.

– "Сиджу перед вікном "в клітинку" на залізному табуреті, накритому старою газетою із заголовком "Юлю засудять, але не посадять"". Екс-прем'єр Юлія Тимошенко пише листа з неволі.

Тим часом у Києві продовжується суд над нею. Допитали голову Міненерго Юрія Бойко. Той категорично заперечив свою причетність до РосУкрЕнерго. А суддя Родіон Кірєєв відмовився долучати до матеріалів справи будь-які документи, що підтверджували б такий зв'язок.

2012, четвер

– Жоден український вуз не потрапив в Академічний рейтинг університетів світу, який публікує Шанхайський університет. Цей топ-500 вузів вважається одним з найавторитетніших у світі.

– Донецька і Запорізька обласні ради, а також Севастопольська міськрада проголосували за надання російській мові статусу регіональної. Усі рішення прийняті на позачергових сесіях.

2013, п'ятниця

Протестом на підвіконні відзначилась журналістка та активістка Тетяна Чорновіл. П'ятеро активістів, серед яких, окрім Чорновіл, Ігор Луценко та Єгор Соболєв, – зайшли у Київраду та вирішили залишитися там до понеділка. Вони вважають, що термін повноважень ради сплив, а в понеділок штурмувати сесійну залу вони не зможуть – бо впевнені, що влада заздалегідь збере бюджетників і спецпризначенців. Чорновіл навіть змогла забратися на підвіконня на висоті 4-5 метрів від підлоги. Проте активістів з Київради вивели, трьох з них заарештували на 5 діб.

2014, субота

Троє українських військових загинули та 13 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Українські бійці звільнили місто Жданівка Донецької області (у вересні місто знов перейде під контроль "ДНР").

2015, неділя

Три місяці йшли переговори щодо обміну полоненими у форматі "13 на 13" між бойовиками "ДНР" та українською стороною. Проте вони зірвалися в останній момент: терористи висунули умови, на які українські переговорники не могли пристати з міркувань безпеки.

Взагалі протягом року з полону бойовиків звільнили 2852 людини, повідомила нардеп Ірина Геращенко.

2016, вівторок

– У мережі з'явилося відео сутички між НАБУ і ГПУ. 12 серпня працівники ГПУ намагалися проникнути у приміщення, з якого детективи НАБУ вели спостереження за слідчим з "економічного" департаменту Генпрокуратури Дмитром Сусом. Після цього в ГПУ заявили про побиття своїх працівників спецназом НАБУ. В НАБУ підкреслили, що цей відеозапис не передає повну хронологію подій.

15 серпня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповів, що до двох його підлеглих, яких утримували в Генпрокуратурі, застосовували незаконні заходи фізичного і морального впливу. А на допиті нібито був присутній сам Сус. Проте у протоколі допиту одного з цих працівників жодних скарг на робітників ГПУ не міститься.

Тим часом журналісти розкопали, що позашляховик, на якому їздить Сус, належить 85-річній бабусі, ймовірно, його родичці.

– На одинадцятий день змагань на Олімпіаді 2016 року у Бразилії Україна нарешті отримала першу золоту медаль. Її приніс гімнаст Олег Верняєв, який переміг у вправах на паралельних брусах.

Рустем Халілов, для УП