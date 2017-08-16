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Найголовніше за день

Середа, 16 серпня 2017, 21:39

Добірка найважливіших новин за 16 серпня на Українській правді.

Новина дня. Голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну оголосили підозру в нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. За ніч прокуратура змінила кваліфікацію і вранці йому загрожувало вже не 5 а 3 роки тюрми.

"Враховуючи звернення до правоохоронців представників ЗМІ та громадськості щодо невідповідності потерпілого статусу журналіста, стаття щодо заподіяння тілесних ушкоджень у зв’язку здійсненням ним професійної діяльності наразі не інкримінується", – заявляють у прокуратурі.

Пізніше, Дніпровський районний суд Києва відпустив Шабуніна під особисте зобов’язання.

Про ракети КНДР. Експерт з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Ельман,на якого посилалося розслідування The New York Times, вважає, що Україна має провести розслідування щодо ракетного скандалу спільно зі США.

А Президент Петро Порошенко доручив розслідувати можливість заволодіння Північною Кореєю українськими ракетними технологіями.

Про шпигунів. Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили співробітницю херсонського управління відомства на співпраці з ФСБ РФ.

Про "диверсантів". Бойовики ОРДО пошири інформацію, що нібито затримали групу українських диверсантів, які готували знищення телевежі в Донецьку. СБУ називає це брехнею.

Про пенсійну реформу. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що народні депутати вже запропонували багато шкідливих правок до закону про пенсійну реформу.

Про міністра енергетики. Печерський райсуд Києва заарештував квартиру і житловий будинок міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за клопотанням бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського.

Про УЗ. 15 серпня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру посадовців ПАТ "Укрзалізниця" через махінації з тарифами.

Теми: Укрзалізницяенергетика
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