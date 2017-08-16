Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня

Среда, 16 августа 2017, 21:39

Подборка самых важных новостей за 16 августа на Украинской правде.

Новость дня. Председателю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести. За ночь прокуратура изменила квалификацию и утром ему грозило уже не 5 а 3 года тюрьмы.

"Учитывая обращения в полицию представителей СМИ и общественности о несоответствии потерпевшего статуса журналиста, статья о причинении телесных повреждений в связи осуществлением им профессиональной деятельности пока не инкриминируется", – заявляют в прокуратуре.

К вечеру, Днепровский районный суд Киева отпустил Шабунина под личное обязательство      .

О ракетах КНДР. Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, считает, что Украина должна провести расследование ракетного скандала совместно с США.

А Президент Петр Порошенко поручил расследовать возможность завладения Северной Кореей украинскими ракетными технологиями.

О шпионах. Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили сотрудницу херсонского управления ведомства в сотрудничестве с ФСБ РФ.

О "диверсантах". Боевики ОРДО распространили информацию, что якобы задержали группу украинских диверсантов, которые готовили уничтожение телебашни в Донецке. СБУ называет это враньем.

О пенсионной реформе. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что народные депутаты уже предложили много вредных поправок в закон о пенсионной реформе.

О министре энергетики. Печерский райсуд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.

Об УЗ. 15 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении должностным лицам ОАО "Укрзализныця" из-за махинаций с тарифами.

Темы: Укрзализныцяэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Укрзализныця
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300. Аудиоверсия
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: