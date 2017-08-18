Хроніка 18 серпня. Українські війська увійшли в Іловайськ, а Юра Єнакіївський обігнав Ахметова

Найцікавіше: 2006. СБУ розсекретила документи про Голодомор 2011. У ТОП-100 найвпливовіших українців Юрій Іванющенко посів другу сходинку 2014. Добровольчий батальйон "Донбас" зайшов в Іловайськ

2003, понеділок

– Тарас Шевченко – найвидатніший українець. Саме так вважає більшість громадян, згідно з результатами опитування, проведеного для журналу "Кореспондент". Богдан Хмельницький опинився на другому місті, а брати Клички – на третьому.

Серед сучасних політиків найвидатнішим українцем вважають президента Леоніда Кучму.

– Консорціум "Придніпров'я" Віктора Пінчука придбав останній пакет акцій "Нікопольського заводу феросплавів". За 25%+1 заплатили 205,5 мільйонів гривень.

2004, середа

Генерал Валерій Кравченко виступив із листом, в якому розповів, хто заробив на відпустці Леоніда Кучми та його оточення в Баден-Бадені.

За словами Кравченка, історія така. З грудня 2003-го по січень 2004 року Кучма був у Німеччині, де його прооперували. Вмовив його поїхати керівник Держуправління справами Ігор Бакай. Ще кілька років тому Бакай став хазяїном фірми, яка спеціалізувалася на обслуговуванні "нових русскіх" у Баден-Бадені і його околицях. Саме ця фірма тепер обслуговувала приїзд президента і ще 44 осіб з його оточення – і чимало заробила на цьому. Оплатили недешеву поїздку чиновники, що приїхали разом із президентом.

Генерал Кравченко – колишній офіцер безпеки посольства України в Берліні. Він став перебіжчиком на Захід після того, як звинуватив керівництво СБУ в стеженні за українською опозицією за кордоном.

2005, четвер

– Журнал "Кореспондент" визнав президента Віктора Ющенка найвпливовішою людиною України. На другій сходинці – прем'єр Юлія Тимошенко, на третій – секретар РНБО Петро Порошенко. Дружина президента, Катерина Ющенко посіла шосте місце в рейтингу, на сходинку нижче, ніж бізнесмен Рінат Ахметов.

А от другому президентові Леоніду Кучмі в цьому рейтингу місця не знайшлося.

– Прем'єр Тимошенко дала зрозуміти, що в неї є заощадження, які вона не відобразила в декларації про доходи. Так, на питання про те, звідки в неї гроші на одяг від "Луї Віттон", прем'єр нагадала, що в 90-х очолювала велике приватне підприємство. Проте, чому зароблені тоді гроші не занесені в декларацію, так і не пояснила.

2006, п'ятниця

– СБУ вперше розсекретила документи про Голодомор 1932-33 років. Було оприлюднено 130 документів – у цілому близько 3 тисяч сторінок.

– "Я прошу коректності, виступає перед вами президент України". Віктор Ющенко закликає залу заспокоїтися. На IV Форумі українства президент розповідає, що не розпустив парламент після створення Антикризової коаліції, тому що це б порушувало Конституцію України.

2008, понеділок

Президент Росії Дмитро Медведєв вимагає від України не втручатися у ситуацію з Чорноморським флотом РФ. "Нехай не вказують нам, як себе поводити", – заявив він.

А от в Секретаріаті президента прем'єра Юлію Тимошенко критикують саме за невтручання. У пасивній позиції прем'єра щодо конфлікту в Грузії побачили ознаки державної зради і політичної корупції.

Скандал між Кремлем та Секретаріатом президента України спалахнув після використання ЧФ РФ у війні з Грузією. В Україні заявили, що це загрожує безпеці місцям базування флоту в Криму, через те, що противник може завдати удару у відповідь.

2009, вівторок

Президент Віктор Ющенко вирішив ветувати зміни до закону про вибори, які скорочують передвиборчу кампанію, збільшують у 5 разів розмір "кандидатської" застави і фактично позбавляють тих, хто програв, можливості оскаржити результати виборів.

Газета "Сегодня" пише, що головні лобісти закону – БЮТ і Партія Регіонів – легко подолають це вето, зібравши конституційну більшість. Проте в Ющенка й на це є відповідь: у цьому разі він звернеться до Конституційного суду.

2010, середа

"Я вам скажу: якби була цензура, чи ви б могли поставити таке запитання?" Так президент Віктор Янукович відреагував на питання журналістів щодо запровадження в Україні цензури.

Тим часом нардеп Інна Богословська просить Генпрокуратуру притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ТВі за те, що канал продовжує мовлення в ефірі всупереч рішенню суду, який скасував видачу їм ліцензії.

2011, четвер

Президент Віктор Янукович очікувано очолив список найвпливовіших людей України за версією журналу "Кореспондент". А от другу сходинку посів депутат від Партії регіонів Юрій Іванющенко, більш відомий як Юра Єнакіївський.

Третій президент Віктор Ющенко із рейтингу вибув.

А в Комітеті опору диктатурі вимагають виключити Ющенка з лав "Нашої України". За словами віце-спікера Миколи Томенка, це потрібно зробити після того, як Ющенко виступив свідком по газовій справі Юлії Тимошенко.

2013, неділя

Росія погрожує посилити митне адміністрування, якщо Україна підпише асоціацію з ЄС. Радник президента РФ Сергій Глазьєв пояснив, що російська митна служба вже підготувалася до цього і провела профілактичні заходи.

2014, понеділок

– У Луганській області терористи обстріляли з мінометів та системи "Град" колону біженців, яка їхала під білим прапором. Колону вивозило командування військових сил, щоб люди не постраждали під час бойових дій. Серед загиблих були жінки і діти.

– Добровольчий батальйон "Донбас" зайшов в Іловайськ – ключовий пункт оборони терористів на заходу від Донецька. Також сили АТО увійшли в Луганськ. В РНБО кажуть: дійшли до центру міста.

Дев'ять українських військових загинули та 20 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

2015, вівторок

– Один український військовий загинув і ще один зазнав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– План призову в рамках шостої хвилі мобілізації виконаний на 60%, розповіли у Генштабі. Недобір компенсують контрактниками. 27 тисяч українців, за даними Генштабу, ухиляються від мобілізації.

Також в Міноборони розповіли, що не погодили законопроект, який надавав громадянам можливість легально відкупитись від призову та мобілізації.

2016, четвер

– Троє українських військових загинули та 6 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Повноцінний старт електронного декларування доходів чиновників відбудеться 1 вересня, пообіцяли у Національному агентстві із запобігання корупції.

– Нелегітимний суд "ДНР" засудив до двох років тюрми співробітника громадської організації Центр UA Володимира Фомічева. Його звинуватили в тому, що він нібито провіз у Макіївку дві гранати. Фомічева полонили ще у січні.

Рустем Халілов, для УП