За час агресії загинули 467 десантників – Муженко

За час російської агресії проти України 467 десантників загинули, захищаючи Батьківщину.

Про це сказав начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко на врочистостях до Дня Високомобільних десантних військ на Дніпропетровщині.

Він привітав командувача Високомобільних десантних військ генерал-лейтенанта Михайла Забродського та особовий склад підрозділів усіх частин ВДВ, присутніх на плацу 25 окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

За словами Муженка, "з початком російської агресії Високомобільні десантні війська виявились одними з найбільш боєздатних компонентів Збройних сил України".

"467 крилатих піхотинці віддали своє життя за свободу і незалежність України. Героїчні подвиги воїнів-десантників у Слов’янську та Красному Лимані, на Савур-Могилі та Карачуні, у Ізвариному, Дебальцевому, Авдіївці та багатьох інших містах Донеччини і Луганщини назавжди увійдуть у кожне українське серце символом стійкості і вірності Військовій присязі", – сказав він.

"Близько 3800 воїнів-десантників нагороджено державними та відомчими нагородами, за мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань. 20-м присвоєно найвище звання – Герой України, 6 із них його отримали посмертно", – цитує Муженка прес-служба ЗСУ.

Раніше українських десантників із професійним днем привітали президент і прем’єр-міністр.

Вітаю із Днем високомобільних десантних військ! Дякую вам, воїни, за героїзм, самовідданість та вірність військовому обов’язку. pic.twitter.com/a6RVdGadfP — Петро Порошенко (@poroshenko) August 2, 2017

Петро Порошенко назвав Високомобільні десантні війська елітою ЗСУ і подякував десантникам у Twitter.

Слава високомобільним десантним військам - еліті Збройних Сил України! pic.twitter.com/Y9p5otWgez — Петро Порошенко (@poroshenko) August 2, 2017

Володимир Гройсман також написав у мікроблозі: Вдячний українським воїнам за віддану службу і професіоналізм!".

Щирі вітання з Днем високомобільних десантних військ ЗСУ! Вдячний українським воїнам за віддану службу і професіоналізм! pic.twitter.com/smmeNfkoRn — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 2, 2017

Олена Рощенко, УП