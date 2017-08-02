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День в АТО: Кількість провокацій зменшилася, але ЗСУ довелося відстрілюватися

Середа, 2 серпня 2017, 20:13

Проросійські бойовики зменшили кількість обстрілів у порівнянні з вівторком. Загалом з опівночі і вони 5 разів порушили перемир’я. 

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зокрема, на Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились наші опорні пункти у селищах Кримське та Причепилівка. А близько 16 години злочинці випустили щонайменше 30 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках у Троїцькому", - сказано у повідомленні. 

Водночас на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї незаконні збройні формування били по Авдіївці, а на Маріупольському – працював снайпер.

"Вже традиційно на недолугі спроби ворога продемонструвати вогневу перевагу, сили АТО швидко відповіли стрілецькою зброєю і великокаліберними кулеметами", - повідомили у штабі АТО.

Українська правда

Теми: АТОЗбройні сили
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