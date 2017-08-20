Найголовніше за вихідні

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Неділя, 20 серпня 2017, 23:35

Найголовніші новини за 19-20 серпня на "Українській правді":

Центральна виборча комісія призначила на 29 жовтня перші місцеві вибори у 202 об'єднаних територіальних громадах (25 міст, 116 сіл та 61 селище) в усіх областях України.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер зустрінеться з представником російського уряду - ймовірно, радником Путіна Владиславом Сурковим, -  щоб обговорити російсько-українські відносини. 

Народному депутату Бориславу Розенблату продовжили запобіжний захід до 17 жовтня 2017 року.

Банкам дозволили списувати безнадійні кредити.

В ООН заявили, що впродовж майже 3 років військових дій РФ на Донбасі загинули щонайменше 2,5 тисяч мирних громадян України, 7-9 тисяч були поранені.

Місія ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській для цілодобового моніторингу. 

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що в українських судах відбувається повний саботаж справ, переданих НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Суд Москви відмовився арештувати турбіни Siemens,  які були доставлені до анексованого Криму.

В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки

Голова Донецької облВЦА Павло Жебрівський заявив, що протягом 2017 року на Донеччині мають завершити реконструкцію 12 об'єктів -  мостів та шляхопроводів, а у 2018 році на ремонтні роботи очікують 2,5 млрд гривень

Теми: найголовніше
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