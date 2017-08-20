Главное за выходные

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Воскресенье, 20 августа 2017, 23:35

Главные новости за 19-20 августа на "Украинской правде":

ЦИК назначила на 29 октября первые местные выборы в 202 объединенных территориальных громадах (25 городов, 116 сел и 61 поселок) во всех областях Украины.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер встретится с представителем российского правительства - вероятно, советником Путина Владиславом Сурковым, - чтобы обсудить российско-украинские отношения.

Народному депутату Бориславу Розенблату продолжили меру пресечения до 17 октября 2017 года.

Банкам разрешили списывать безнадежные кредиты.

В ООН заявили, что в течение почти 3 лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тыс. мирных граждан Украины, 7-9 тысяч были ранены.

Миссия ОБСЕ разместила наблюдателей в Станице Луганской для круглосуточного мониторинга.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в украинских судах происходит полный саботаж дел, переданных НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Суд Москвы отказался арестовать турбины Siemens, которые были доставлены в аннексированный Крым. 

В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности.

Глава Донецкой облВГА Павел Жебривский заявил, что в течение 2017 года на Донетчине должны завершить реконструкцию 12 объектов - мостов и путепроводов, а в 2018 году на ремонтные работы ожидают 2,5 млрд гривен.

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