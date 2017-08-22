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Найголовніше за день

Вівторок, 22 серпня 2017, 22:00

Добірка найважливіших новин за 22 серпня на Українській правді.

Про футбольний матч у Маріуполі. Віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде на матч у Маріуполь і подасть до суду в разі зарахування технічної поразки.

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що відмова команди "Динамо-Київ" грати у Маріуполі є "ударом нижче пояса" для маріупольців.

А СБУ наголосила, що якщо ФФУ вирішить провести матч у Маріуполі, то служба вживе усіх заходів для забезпечення безпеки проведення футбольної гри.

Про тему КНДР. Росія розповсюдила серед представників воєнно-дипломатичного корпусу чутки, що північнокорейська ракета розроблена за допомогою українських фахівців, йдеться у доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

А президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ ініціювати розгляд непричетності України до ракетної програми в Північній Кореї на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про катування у одеському СІЗО. Прокуратура змінила правову кваліфікацію щодо нелюдського поводження з утриманими в одеському СІЗО на катування, за що передбачено 10 років ув’язнення.

Про миротворців. Ще Порошенко має намір ініціювати введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбас на сесії Генеральної асамблеї ООН в США у вересні.

Про Фірташа. Рада національної безпеки і оборони проведе перевірку, щодо поставок електроенергії та сировини на завод "Кримський Титан", що належить олігарху Дмитру Фірташу в окупованому Росією Криму.

А Генеральна прокуратура заявляє про викриття незаконної схеми по розкраданню коштів та ухиленні від сплати податків підприємств, що входять в бізнес-групу "Group DF" Дмитра Фірташа.

Про ДТП на Львівщині. Поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Про збитки від анексії Криму. Росія завдала Україні 1 трильйон 80 мільярдів 352 мільйонів гривень збитків внаслідок окупації Криму.

Про Керченський міст. Україна підготувала міжнародно-правовий запит до НАСА щодо надання допомоги в розслідуванні справи про можливе порушення екологічної безпеки при будівництві Росією Керченського моста.

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