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Доба в АТО: 35 обстрілів, втрат серед українських військових немає

Неділя, 27 серпня 2017, 07:26

Незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій сил АТО, застосовуючи, у більшості випадків лише стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 35 разів застосовували зброю.

Найбільша кількість випадків відкриття вогню з боку противника ввечері та вночі була на Приморському напрямку.

"Тут злочинці 6 разів обстрілювали з великокаліберних кулеметів наші укріплення на підступах до Водяного. Короткотривалі вогневі провокації зафіксовані й у районах Широкиного та Павлополя", - повідомили у штабі АТО. 

На Донецькому напрямку наприкінці доби ворог двічі бив із гранатометів по Авдіївській промзоні. Крім того, бойовики декілька разів обстрілювали зі стрілецької зброї опорні пункти ЗСУ неподалік Зайцевого. У відповідь українські захисники двічі відкривали вогонь.

На Луганському напрямку за добу зафіксований лише один обстріл. Упродовж декількох хвилин бандити вели вогонь зі стрілецької зброї біля Станиці Луганської.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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