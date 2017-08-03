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Польська авіакомпанія LOT запускає новий рейс зі Львова

Четвер, 3 серпня 2017, 19:40

Найбільша польська авіакомпанія LOT запускає рейс зі Львова до польського міста Бидгощ.

Перший рейс відбудеться в ніч з 3 на 4 серпня, повідомляє "Польське радіо".

Літаки курсуватимуть між двома містами щопонеділка та щоп’ятниці. Політ з Бидгоща до Львова триматиме 1 годину 20 хвилин.

Пасажири вирушать у подорож літаком "Bombardier Dash Q400", розрахованим на 78 місць.

"Сполучення між містами Бидгощ та Львів – це чудове вирішення для кількох тисяч українців, котрі вчаться та працюють в нашому регіоні. Це теж можливість подорожувати, яка відкривається для мешканців нашого воєводства", - заявив віце-маршал Куявсько-Поморського воєводства Збіґнєв Орловський.

За словами речника Польських авіаліній Андріана Кубіцького, попередні аналізи показують, що сполучення Львів-Бидгощ буде рентабельним.

Європейська правда

Теми: ПольщаЛьвівавіа
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