США офіційно повідомили ООН про вихід з кліматичної угоди

Державний департамент США офіційно інформував Організацію Об'єднаних Націй про відмову від Паризької кліматичної угоди, але залишив відкриті двері для приєднання до неї, якщо умови для Сполучених Штатів будуть покращені.

Про це пише Reuters.

У Держдепі повідомили, що США будуть продовжувати брати участь у засіданнях Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату під час процесу виходу, який, як очікується, триватиме як мінімум три роки.

"Сполучені Штати підтримують збалансований підхід до кліматичної політики, яка знижує викиди, одночасно сприяючи економічному зростанню та забезпечення енергетичної безпеки", - сказано у повідомленні департаменту.

Як повідомлялося, 1 червня президент США Дональд Трамп заявив про плани країни вийти із Паризької кліматичної угоди, назвавши цей договір "поганим" для американців.

Раніше американське видання The New York Times повідомляло, що Сполучені Штати Америки зможуть вийти з Паризької кліматичної угоди не раніше ніж у 2020 році, тобто лише наприкінці терміну президентства Дональда Трампа.

Нагадаємо, Паризька кліматична угода була ухвалена в грудні 2015 року і набула чинності 4 листопада 2016 року.

Представники 195 країн домовилися скорочувати обсяги викидів шкідливих газів в атмосферу, аби стримати підвищення температури повітря на планеті до кінця цього століття в межах двох градусів за Цельсієм від рівня доіндустріальної епохи.