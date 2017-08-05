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ООН може позбавити КНДР $ 1 млрд доходів від експорту

Субота, 5 серпня 2017, 04:19

Нові санкції проти Північної Кореї, якщо їх підтримає РБ ООН, скоротять річні доходи країни на $ 1 млрд.

Про це з посиланням на одного з дипломатів пише Reuters.

Проект резолюції РБ ООН щодо Північної Кореї має на меті на третину скоротити річні доходи країни, які складають $ 3 млрд, шляхом заборони експорту кам'яного вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди та морепродуктів.

Документ також забороняє країнам збільшувати нинішню кількість північнокорейських робітників, створювати нові спільні підприємства з Північною Кореєю та будь-які нові інвестиції в поточні спільні підприємства, сказав дипломат на умовах анонімності.

Джерело агентства повідомило, що є "тверда впевненість" в тому, що цей проект резолюції буде підтриманий Росією і Китаєм.

Сполучені Штати націлені на голосування в суботу, 5 серпня. Санкції проти Північної Кореї можуть бути посилені через нещодавні запуски двох міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) в липні, заявили дипломати.

Раніше помічник державного секретаря США у Східній Азії Сьюзан Торнтон заявила, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові санкції, які включають заходи проти китайських фінансових установ, які співпрацюють з КНДР.

Теми: Північна КореяООНсанкції
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