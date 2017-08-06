Британія готова заплатити 40 млрд євро за вихід з ЄС

Великобританія готова заплатити до 40 млрд євро, щоб врегулювати фінансові зобов'язання перед Євросоюзом після Brexit.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в уряді.

Високопоставлені чиновники в уряді прийшли до висновку, що така пропозиція - єдиний спосіб вийти з глухого кута, в який зайшли в ході переговорів.

Газета зазначає, що така пропозиція була озвучена Лондоном вперше.

При цьому Великобританія виплатить суму в 40 млрд євро, тільки в тому випадку, якщо Євросоюз погодиться обговорити фінансове врегулювання в рамках угоди по майбутнім відносинам, включаючи торговельну угоду.