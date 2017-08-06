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Найбільше в суботу стріляли біля Авдіївки – Міноборони

Неділя, 6 серпня 2017, 12:49

Найбільше обстрілів минулої доби відбулося в районі Авдіївки.

Як повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю, поблизу Авдіївки було зафіксовано 12 обстрілів, в той час як всього на Донецькому напрямку – 18.

"Ворог відкривав вогонь практично цілодобово. Усього на цих рубежах відбулося 12 обстрілів з боку противника, що складає 2/3 усіх випадків порушення перемир’я ворогом вчора на Донецькому напрямку", – зазначив Лисенко.

Особливістю бойових дій на цьому напрямку було те, що НЗФ застосовували важкі озброєння, зокрема 82-мм міномети. З 21-ї години до опівночі вони випустили по українських позиціях понад 20 мін.

В Опитному та Новоселівці Другій бойовики по одному разу застосували міномети та легке озброєння.

На Світлодарській дузі, близько 4-ї ранку та пізно ввечері, українські військові зафіксували 2 обстріли з боку бойовиків, тривалістю по 30 хвилин кожний. Вони застосували гранатомети та стрілецьку зброю.

Разом з тим, на Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь 6 разів.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 7 випадків порушення режиму тиші бойовиками, 5 з яких – у Водяному та Широкиному.

"Ще по одному разу противник відкривав вогонь у бік укріплень наших військових у Старогнатівці та на південь від неї – у Новоселівці Другій. Під час кожного обстрілу важке озброєння  ворогом не застосовувалося", – зауважив речник Міноборони з питань АТО.

Лисенко також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, троє бійців зазнали поранень.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що минулої доби бойовики відкривали вогонь 31 раз.

Українська правда

Теми: АТО
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