Цього року у санаторіях Ради відпочили лише 4 нардепи

Цього року у санаторіях Верховної Ради відпочили лише четверо нардепів.

Про це повідомив Апарат ВР у відповідь на інформаційний запит Комітету виборців України.

У 2017 році у санаторіях разом із сім’ями відпочили 4 нардепи VIII скликання та 6 депутатів попередніх скликань.

Також Апарат ВР зазначив, що в управлінні парламенту перебувають такі заклади: державні підприємства "Пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі" та "Готельно-оздоровчий комплекс "Затока", що розташовані в м. Скадовськ Херсонської області, а також бази відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" в м. Києві.

"Державні санаторїі Верховної Ради є рудиментом минулого, із яким давно час попрощатися. Більшість депутатів ніколи в них не відпочивали, а тому утримання відповідних закладів є недоцільним. Готельні комплекси, санаторії, пансіонати ВР мають бути продані на відкритому конкурсі", - наголосив голова КВУ Олексій Кошель.

Як відомо, зараз нардепи не мають пільг на путівки для санаторно-курортного лікування. Відповідне положення виключили із закону "Про статус народного депутата України" в 2014 році.

Так, наприклад, вартість проживання у в пансіонаті "Таврійські зорі" в однокімнатному "стандарті" - близько 680 грн. за добу.

Раніше санаторії ВР фінансувались з бюджету. У 2012 році на них виділили 87 млн грн, у 2013 році – 88 млн грн, у 2014 році – 3,5 млн грн (з урахуванням спеціального фонду).

Українська правда