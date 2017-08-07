Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Цього року у санаторіях Ради відпочили лише 4 нардепи

Понеділок, 7 серпня 2017, 12:09

Цього року у санаторіях Верховної Ради відпочили лише четверо нардепів.

Про це повідомив Апарат ВР у відповідь на інформаційний запит Комітету виборців України.

У 2017 році у санаторіях разом із сім’ями відпочили 4 нардепи VIII скликання та 6 депутатів попередніх скликань.

Також Апарат ВР зазначив, що в управлінні парламенту перебувають такі заклади: державні підприємства "Пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі" та "Готельно-оздоровчий комплекс "Затока", що розташовані в м. Скадовськ Херсонської області, а також бази відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" в м. Києві.

"Державні санаторїі Верховної Ради є рудиментом минулого, із яким давно час попрощатися. Більшість депутатів ніколи в них не відпочивали, а тому утримання відповідних закладів є недоцільним. Готельні комплекси, санаторії, пансіонати ВР мають бути продані на відкритому конкурсі", - наголосив голова КВУ Олексій Кошель.  

Як відомо, зараз нардепи не мають пільг на путівки для санаторно-курортного лікування. Відповідне положення виключили із закону "Про статус народного депутата України" в 2014 році.

Так, наприклад, вартість проживання у в пансіонаті "Таврійські зорі" в однокімнатному "стандарті" - близько 680 грн. за добу.

Раніше санаторії ВР фінансувались з бюджету. У 2012 році на них виділили 87 млн грн, у 2013 році – 88 млн грн, у 2014 році – 3,5 млн грн (з урахуванням спеціального фонду).

Українська правда

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Останні новини
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
Усі новини...
Реклама: